Superbonus da vendere: per i lavori 2023 conta il valore dei singoli Sal

Un condominio che sta effettuando interventi di efficientamento energetico agevolati con il superbonus ha già concluso un primo Sal relativo al 40% dei lavori, cedendo il credito a una banca. Entro il 31 dicembre 2023 dovrebbe essere effettuato un secondo Sal, arrivando i lavori a un complessivo 65%, mentre la parte rimanente dovrebbe essere completata nel corso del 2024. Come comportarsi in relazione alla cessione del credito, relativamente al secondo Sal e alla conclusione dei lavori? E in quale...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi