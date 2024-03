Tari, l’ente impositore non è obbligato a motivare il mancato riconoscimento dell’esenzione

L’avviso di accertamento emesso ai fini della Tarsu/Tari non è carente di motivazioni se non illustra con esattezza e precisioni quali aree sono esentate dall’imposizione, ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti. L’ordinanza 7002/2024 della Cassazione ha accolto le motivazioni di un ente locale nei confronti di un contribuente, che era stato oggetto di una serie di avvisi di accertamento Tarsu, per i periodi 2004/2009.

L’ente locale è ricorso in Cassazione con una seria articolata di motivazioni...