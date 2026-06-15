30 giugno
Tasse automobilistiche
Versamento tasse automobilistiche.
Sono tenuti all'adempimento i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente il mese precedente residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi.
Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto).
Il pagamento può essere effettuato tramite PagoPA, presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di Ccp, presso gli Uffici dell'Aci, le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.
Con Dm 13 febbraio 2025, il Mef ha stabilito l'estensione delle modalità di versamento unitario, di cui all'articolo 17, Dlgs 241/1997, anche per il pagamento della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate.
Nello specifico, viene disposto che per il pagamento del bollo auto, nonchè dei relativi interessi e sanzioni dovuti a seguito di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate, si applicano le modalità di versamento unitario con il Modello F24. I termini e le modalità per l'attuazione del versamento della tassa automobilistica vengono fissate con successivo Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. L'estensione è applicata ai pagamenti relativi ai veicoli registrati nelle Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.
Min. Economia e Finanze, DM del 13-02-2025 - Articolo 1
Min. Finanze, DM del 18-11-1998, n. 462 - Articolo 1
DLgs del 18-12-1997, n. 472 - Articolo 13
L del 27-12-1997, n. 449 - Articolo 17
L del 27-12-2006, n. 296 - Articolo 1.175
DL del 06-07-2011, n. 98 - Articolo 23
Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:
- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;
- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).
In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi).