Tasse e multe, due mesi in più per la nuova rottamazione di Marco Mobili e Giovanni Parente









La nuova rottamazione delle cartelle per tasse e multe non pagate guadagna tempo. Due mesi in più per presentare la domanda (solo telematica per questa edizione) e un conseguente effetto domino sulle scadenze per la comunicazione degli importi dovuti e sul versamento della prima o unica rata. Nonostante le adesioni alla nuova definizione agevolata abbiano già raggiunto quota un milione, il Governo su richiesta anche dei gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione punta a concedere più tempo ...