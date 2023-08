Bonus bollette, non è un sussidio il credito d’imposta riconosciuto nel trimestre precedente di Stefano Vignoli









L’agenzia delle Entrate è intervenuta con circolare 24 del 2 agosto 2023 per chiarire alcuni punti dei tax credit energia e gas rivolti a imprese energivore e non, gasivore e non.

In effetti la spettanza e fruizione di questi crediti ha incontrato sin dall’inizio non poche difficoltà interpretative che sono state oggetto di alcune circolari nel 2022 (circolare 13/E, 20/E, 23/E e 36/E) e di alcune risposte a interpelli oggetto di pubblicazione.



La circolare 24/E

La circolare di agosto costituisce un utile riepilogo...