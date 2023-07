Tax credit senza freni: compensati 84,5 miliardi di Dario Aquaro e Giovanni Parente









C’è qualcosa che sta accadendo nel sistema fiscale italiano e che delinea una dinamica al momento non controvertibile. I crediti portati in compensazione (ossia per ridurre in tutto o in parte debiti tributari e contributivi) valgono 84,5 miliardi, in crescita di quasi un quarto (+23,2% per l’esattezza) rispetto al 2021. La corsa è trainata soprattutto dalla voce «agevolazioni» balzate a 27,6 miliardi nel 2022: per farsi un’idea delle misure in gioco, nel 2012 questa voce valeva 1,6 miliardi e quindi...