Terzo settore e caro bolletta: le regole del bonus energia per l’ultimo trimestre 2022 di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Con il decreto 11 luglio 2023, pubblicato lo scorso 2 settembre in Gazzetta ufficiale, il Consiglio dei ministri ha reso note le modalità per beneficiare dei contributi energia al Terzo settore per il quarto trimestre 2022, attraverso la piattaforma di Invitalia.

I requisiti soggettivi

Si tratta di quella misura – riscritta più volte, da ultimo nella legge di Bilancio 2023 – che...