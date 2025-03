Terzo settore e contratti di finanziamento transfrontalieri: soggetti esteri non esenti dall’imposta di bollo

Contratti di finanziamento transfrontalieri: per i soggetti esteri del Terzo settore no all’esenzione dall’imposta di bollo. Questo quanto emerge dalla risposta risposta a interpello 57/2025, pubblicata il 3 marzo dall’agenzia delle Entrate, in merito al corretto trattamento fiscale dei contratti di finanziamento (cosiddetti subsidy contract) stipulati nell’ambito del Programma Interreg VI A Italia-Y 2021-2027. In particolare, l’istante – una Regione italiana che rivestiva all’interno di un programma...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi