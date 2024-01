Terzo settore, entro il 1° marzo le candidature per l’assegnazione dei beni confiscati

Gli enti del Terzo settore avranno fino al 1° marzo 2024 per candidarsi ai fini dell’assegnazione diretta dei beni confiscati alla criminalità (83 lotti per un totale di oltre 300 particelle). La novità arriva con l’avviso, pubblicato lo scorso 11 dicembre, dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc).

L’avviso pubblico

L’avviso 82507/2023 dell’Anbsc dà avvio all’istruttoria pubblica vòlta ad individuare enti e associazioni del terzo...