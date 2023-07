Terzo settore, persone giuridiche nel board solo se non sono in maggioranza di Ilaria Ioannone, Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio









Gli enti del Terzo settore (Ets) trovano indicazioni sulla governance anche fuori dal Codice (Cts). Sono numerose le questioni con cui le realtà che scelgono di iscriversi al Registro unico (Runts) si confrontano in sede di adeguamento statutario. Se per alcune la risposta è facilmente rinvenibile nel Cts, per altre occorre interpretare altre norme presenti nel l’ordinamento. Si può fare chiarezza rispondendo ad alcuni quesiti pervenuti sulla piattaforma del Modulo 24 Terzo settore.

1. Una persona...