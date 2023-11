Terzo settore, tre gli adempimenti fiscali che scadono a fine novembre di Gabriele Sepio

Entro giovedì 30 bisogna presentare la dichiarazione Enc, il Modello Intra 12 e la presentazione tardiva del Modello Eas

Per gli enti non commerciali scadenze fiscali in vista il prossimo 30 novembre. Una data che interesserà tutte le realtà non profit tenute - entro fine mese - a porre in essere una serie di adempimenti corredati da specifiche modalità di comunicazione. Si tratta, in particolare, della dichiarazione Enc 2023 e, nel caso in cui l’ente effettui acquisti di beni dall’estero oltre la soglia di 10mila euro, della presentazione del modello Intra 12. Senza contare, poi, l’adempimento relativo alla presentazione...