Tetto a 2mila euro per i fringe benefit. Congedi più lunghi di Claudio Tucci









Un nuovo potenziamento dei congedi parentali; la conferma, per il 2024, dei fringe benefit esentasse fino a 2mila euro, e della tassazione al 5% dei premi di produttività. Accanto a un pacchetto famiglia «da circa un miliardo», dalla nuova decontribuzione per le mamme lavoratrici a più fondi per il bonus asili nido, per spingere l’occupazione femminile, favorendo una migliore conciliazione vita-lavoro, anche in chiave di contrasto alla denatalità (che purtroppo attanaglia il Paese, con ricadute pesanti...