Tobin tax, versamento

Per banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti, scade oggi il termine ultimo per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente.

Il versamento va fatto tramite il Modello F24.

NB: per la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale".

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.

I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

Dal 1° gennaio 2026, viene disposto un aumento dell’imposta sulle transazioni finanziarie, sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2% allo 0,4%; per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari in mercati regolamentati l’aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02% allo 0,04%).

Codici tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi; 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity; 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.