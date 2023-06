Tra commercialisti e consulenti del lavoro formazione più condivisa di Giovanni Parente









Pax romana tra commercialisti e consulenti del lavoro all’insegna della formazione. Dopo le distanze soprattutto degli anni passati sul tema delle competenze, i Consigli nazionali firmano un protocollo per le attività di formazione e per la costituzione di un osservatorio sulle materie tributarie per realizzare studi, formulare proposte che i Consigli nazionali potranno indirizzare agli enti competenti ed elaborare il regolamento comune per il riconoscimento dei crediti da sottoporre ai ministeri...