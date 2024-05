Traffico marittimo e crociere, dichiarazione valutaria via pec senza sbarco del denaro

Dal 3 giugno, in attesa dell’implementazione di un sistema telematico, per il traffico marittimo commerciale, crocieristico e per la nautica da diporto entrano in vigore le semplificazioni per l’invio della dichiarazione valutaria (somme di denaro contante, in entrata o in uscita dal territorio unionale o nazionale, pari o superiore a 10mila euro) e per l’esecuzione dei relativi controlli contenuti nella circolare 15/D/2024 dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm).

Ai fini dell’adempimento degli...