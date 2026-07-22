31 luglio

Transizione 4.0

Per le imprese interessate all’agevolazione scade oggi il termine per presentare le comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026.

Per le imprese interessate all’agevolazione scade oggi il termine per presentare le comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0.

Per le imprese interessate all’agevolazione scade oggi il termine per presentare le comunicazioni di completamento al Gse degli investimenti 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026 (codice tributo: 7077).

La trasmissione delle comunicazioni va effettuata esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla piattaforma Gse con autenticazione Spid, Cie o Cns del legale rappresentante o di soggetto delegato.

Annuale

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