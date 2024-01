Trasferimento di quote o d’azienda: effetti giuridici e fiscali differenti

Nel diritto tributario ci sono tematiche che periodicamente riaffiorano, come un fiume carsico che scorre sotterraneo per lunghi tratti per poi riemergere in superficie. Una di queste è la possibilità da parte dell’amministrazione finanziaria di riqualificare in cessione d’azienda la cessione totalitaria di quote, al fine di liquidare l’imposta di registro proporzionale al posto di quella fissa.

Secondo la sentenza 34917/2023 della Corte di cassazione (depositata lo scorso 13 dicembre) questo tentativo...