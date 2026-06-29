11 luglio
Trasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore bevande alcoliche
Termine per la trasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore bevande alcoliche.
Sono interessati all'adempimento gli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell’alcol e delle bevande alcoliche con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
Termine ultimo per l'invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività del settore degli alcoli e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse da vino e dalla birra (DD 12695/RU/2009).
Mensile