20 agosto
Trasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore bevande alcoliche
Termine ultimo per la trasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore bevande alcoliche.
Sono interessati all'adempimento gli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell’alcol e delle bevande alcoliche con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
Termine ultimo per l'invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività del settore degli alcoli e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse da vino e dalla birra (DD 12695/RU/2009).
Mensile