10 luglio

Trasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore energetico

Termine ultimo per la trasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore energetico.

Sono tenuti all'adempimento gli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono l’attività nel settore dei prodotti energetico.

Termine ultimo per l'invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici (DD 52047/2008, Circolare 10/D/2009).

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