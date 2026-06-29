10 luglio
Trasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore energetico
Termine ultimo per la trasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore energetico.
Sono tenuti all'adempimento gli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono l’attività nel settore dei prodotti energetico.
Termine ultimo per l'invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici (DD 52047/2008, Circolare 10/D/2009).
Mensile