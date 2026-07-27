20 agosto
Trasmissione dati contabili per destinatari registrati e depositi autorizzati
Per i destinatari registrati e i depositari autorizzati termine ultimo per l'invio dei dati contabili.
Sono tenuti all'adempimento i destinatari registrati e i depositari autorizzati.
Termine ultimo per l'invio dei dati contabili relativi al mese precedente di:
- Destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono l'attività nel settore dei prodotti energetici (DD 33694/RU/2009);
- Destinatari registrati che svolgo l'attività nel settore delle bevande alcoliche (DD 12695/RU/2009);
- Destinatari registrati che svolgono l'attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 86767/RU/2009);
- Depositari autorizzati del settore alcoli (DD 25499/UD/2008);
- Depositari autorizzati che svolgono l'attività nella fabbricazione di aromi (DD 25499/UD/2008);
- Depositari autorizzati che svolgono l'attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 25499/UD/2009).
Mensile