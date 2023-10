Trust e beneficiari, tassazione sulle liberalità indirette registrate di Andrea Vasapolli

Con la circolare 34/E/2022 le Entrate hanno aderito alla tesi dottrinaria che, dal punto di vista fiscale, ravvede nel trust un negozio giuridico unitario e complesso a formazione progressiva. Come osservato in merito nel recente studio 56-2023/T del Consiglio nazionale del Notariato, ne consegue che il trust è inquadrabile quale «atto gratuito atipico», con cui l’effetto di arricchimento si realizza in capo al beneficiario non in modo istantaneo, bensì all’esito del succedersi di diversi momenti...