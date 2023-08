Uso promiscuo, la ricarica dell’auto elettrica effettuata a casa è reddito tassabile di Stefano Sirocchi









La ricarica di energia elettrica di un’auto data in uso promiscuo al dipendente, effettuata presso l’utenza domestica, non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore. Questo il nucleo della risposta a interpello 421/2023, in cui per la prima volta l’agenzia delle Entrate qualifica tali rimborsi come reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione.

L’Agenzia chiarisce che le modifiche introdotte ...