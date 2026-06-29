16 luglio
Versamento addizionale su compensi a titolo di bonus e stock options
Termine per il versamento addizionale su compensi a titolo di bonus e stock options.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973).
Termine ultimo per il versamento dell'addizionale sui compensi corrisposti il mese precedente sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options; 1054 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1055 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1056 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione; 1059 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturati fuori dalle predette regioni; 1684: Addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all'articolo 33 del Dl 78/2010, versamento in autotassazione.
Mensile
Agenzia Entrate, RIS del 11-03-2011, n. 31/E
DL del 06-07-2011, n. 98 - Articolo 23
Agenzia Entrate, CIR del 05-08-2011, n. 41/E
Agenzia Entrate, CIR del 15-02-2011, n. 4/E
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DL del 31-05-2010, n. 78 - Articolo 32
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.