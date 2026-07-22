31 luglio
Versamento contributi minimi 2026 dovuti all'Inpgi
Versamento dei contributi minimi dovuti all'Inpgi.
Sono tenuti all'adempimento i giornalisti iscritti all'Inpgi che nel 2025 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.
Entro oggi scade il termine per il pagamento dei contributi minimi per l'anno 2026 per tutti i giornalisti iscritti all'Inpgi che nel 2025 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.
Il versamento dei contributi va effettuato con il Modello F24/Accise, utilizzando i seguenti codici:
Ente = P; Provincia = (vuoto); codice tributo = G001; codice identificativo = 22222; mese = 01; anno di riferimento = 2025.
Il versamento può essere effettuato mediate bonifico bancario, sul conto intestato all'Inpgi, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907; nella causale del versamento: "AC 2025 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale".
Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2025 svolgono l'attività esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.
Annuale
INPGI, CIR del 16-05-2025, n. 4
INPGI, CIR del 26-06-2024, n. 4
INPGI, CIR del 10-02-2025, n. 1