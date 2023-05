Versamento inferiore, ma sanato: l’affrancamento dei terreni è salvo di Andrea Taglioni

Link utili Cgt secondo grado Campania, sentenza 6862/18/2022 Corte di Giustizia Tributaria









Il carente e tardivo versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni, sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso, non rende inefficace l’affrancamento effettuato. Di conseguenza, è illegittimo l’avviso di accertamento che, in luogo del nuovo valore fiscale del terreno, determina la plusvalenza nei modi ordinari non riconoscendo l’utilizzo del valore rideterminato. A questa conclusione è giunta la Corte di giustizia di secondo grado della Campania con la sentenza n. 6862...