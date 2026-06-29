16 luglio

Versamento Iva mensile

Termine per il versamento Iva mensile.

Sono tenuti all'adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime Iva mensile.

Per i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per liquidare e versare l'imposta a debito dovuta per il mese precedente se superiore a 100 euro.

N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione alle Entrate, possono fare riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Il versamento va effettuato con il Modello F24:

- on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

- mediante l'home banking.

Codice tributo: 6006 - versamento Iva mensile giugno.

Mensile

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.

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