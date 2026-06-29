16 luglio
Versamento Iva mensile
Termine per il versamento Iva mensile.
Sono tenuti all'adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime Iva mensile.
Per i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per liquidare e versare l'imposta a debito dovuta per il mese precedente se superiore a 100 euro.
N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione alle Entrate, possono fare riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Il versamento va effettuato con il Modello F24:
- on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;
- mediante l'home banking.
Codice tributo: 6006 - versamento Iva mensile giugno.
Mensile
DLgs del 08-01-2024, n. 1 - Articolo 9
DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 27
DPR del 23-03-1998, n. 100 - Articolo 1
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.