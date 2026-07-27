20 agosto
Versamento Iva per soggetti trimestrali speciali ex articolo 74
Termine ultimo per il versamento Iva per soggetti trimestrali speciali ex articolo 74.
Sono tenuti all'adempimento le imprese in regime Iva trimestrale di cui all'articolo 74, Dpr 633/1972.
Per le imprese in regime IVA trimestrale di cui all'articolo 74, Dpr 633/1972, scade oggi il termine per la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre dell'anno.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 6032 - Versamento Iva trimestrale - 2° trimestre; 6725 - Subfornitura - Iva trimestrale - versamento 2° trimestre.
Trimestrale
DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 74
DPR del 23-03-1998, n. 100 - Articolo 1
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.