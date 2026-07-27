20 agosto
Versamento Iva trimestrale
Termine ultimo per il versamento Iva trimestrale.
Sono tenuti all'adempimento imprese ed esercenti arti e professioni in regime Iva trimestrale.
Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre.
Come previsto dall'articolo 1, commi 1101-1107, legge 178/2020, è confermata la possibilità, a favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni Iva trimestrali, di annotare le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 6032 - versamento Iva trimestrale 2° trimestre.
Trimestrale
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 20
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 17
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DL del 04-07-2006, n. 223 - Articolo 37
Min. Finanze, DECR del 30-03-1998 - Articolo 1
Min. Finanze, DECR del 31-03-2000 - Articolo 1
DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 27
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.