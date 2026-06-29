Versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria

Termine ultimo per i datori di lavoro soggetti all’obbligo di versamento del Tfr (incluse le quote periodicamente maturate in favore del lavoratore) al Fondo di Tesoreria, ossia quelli con almeno 60 dipendenti medi al 31 dicembre 2025 - hanno più tempo (senza interessi o sanzioni o altre somme aggiuntive) per adeguarsi alla nuova gestione del Tfr prevista per l’anno 2026.

Sono escluse le aziende costituite nel 2025, per le quali l’obbligo discende dal raggiungimento della media di 50 dipendenti nel corso del primo anno di attività.

La legge di Bilancio 2026 ha esteso, alle aziende costituite prima del 2025 e che hanno raggiunto la nuova soglia dimensionale di cui sopra, l’obbligo di trasferimento del Tfr al fondo. Dal 1° luglio 2026, sulla base delle modifiche apportate all’articolo 8, Dlgs 252/2005, i lavoratori neo assunti avranno 60 giorni di tempo per esprimere formalmente la rinuncia all’adesione alla previdenza complementare, termine oltre il quale saranno automaticamente iscritti al fondo pensione negoziale, conferendovi sia il Tfr che la contribuzione.

I versamenti del Tfr relativo al primo semestre 2026 al Fondo gestito dall’Inps, e relativi alle competenze da gennaio a giugno 2026, sono considerati tempestivi se effettuati entro il oggi.

Per il versamento degli arretrati tramite flusso Uniemens va utilizzato il codice causale «CF05».