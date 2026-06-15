30 giugno
Web tax, presentazione della dichiarazione
Presentazione della dichiarazione web tax.
Per le imprese di rilevanti dimensioni (almeno 750 milioni di fatturato) con non meno di 5,5 milioni euro di ricavi registrati nel territorio italiano.
Per i soggetti interessati scade oggi il termine per inviare, in via telematica, la dichiarazione contenente i ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali erogati in Italia percepiti nel 2025.
I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al soggetto interessato un esemplare del modello trasmesso e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
I ricavi derivanti da servizi digitali assoggettati ad imposta sono (articolo 1, comma 37, legge 145/2018) quelli derivanti da attività di:
a) veicolazione su una interfaccia digitale (sito internet, aggregatore di contenuti) di pubblicità mirata agli utenti;
b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale (social network, forum, servizi di messaggistica istantanea) che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.
La dichiarazione va presentata in via telematica, direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati.
Il modello DST (Digital Services Tax) è stato approvato con il provvedimento dell'agenzia delle Entrate 25 gennaio 2021, n. 22879.
Annuale