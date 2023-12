La domanda

Dieci anni fa ho effettuato la rivalutazione di un terreno ex agricolo acquistato nel 1989 diventato edificabile pagando l’aliquota del 4% sul valore allora stimato a 123 euro al mq, valore per altro allora leggermente sotto il prezzo di mercato per non incorrere in eventuali contestazioni. Ora quel terreno è stato venduto a 85 euro al mq che è il suo attuale valore di mercato. Secondo il notaio è probabile una contestazione da parte dell'ufficio delle Entrate in sede di verifica. Siamo a conoscenza della validità della circolare delle entrate 1/e del 22 gennaio 2021 che ammette la non decadenza delle agevolazioni pregresse, ma mi chiedo se come mi pare di aver interpretato, sia acquisito il concetto di valore-mercato all'attualità confermato anche in maniera riduttiva per le tassazioni da applicare.

C. C. VA