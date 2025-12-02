Controlli e liti

Accertamento induttivo: detrazione Iva a monte

L’imposta verrebbe addebitata non al consumatore finale ma al soggetto passivo intermedio

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

In ipotesi di accertamento induttivo, il contribuente deve poter detrarre l’Iva a monte, altrimenti si violerebbe il principio di neutralità e si finirebbe per addebitare l’imposta non al consumatore finale ma al soggetto passivo intermedio. Così la Cassazione con la sentenza 31406 depositata il 2 dicembre.

A un contribuente (evasore totale), a seguito di indagini bancarie venivano contesati maggiori...

