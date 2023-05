Accertamento, le prove della fondatezza vanno raccolte in sede istruttoria di Luigi Lovecchio









L’Ufficio deve raccogliere le prove della fondatezza del proprio operato in sede istruttoria e non può ricostruire a posteriori, in sede processuale, la documentazione da utilizzare a supporto dell’atto di accertamento. Questa statuizione, pacifica in dottrina, ma non altrettanto in giurisprudenza, è contenuta in una recente pronuncia della Corte di cassazione.

La pronuncia di Cassazione

Nell’ordinanza 27554/2022, si legge in particolare che: «È altrettanto utile rammentare che il fondamento dell’...