Accesso al registro dei titolari effettivi, ecco la norma Ue
Al Consiglio dei Ministri il decreto che individua le categorie civiche legittimate a entrare
È atteso al Consiglio dei ministri di oggi 3 dicembre il decreto legislativo «titolari effettivi» che, nelle more di una attesa sentenza unionale chiamata a decidere sullo stesso tema, rimescola i criteri di accesso ai registri detenuti (e congelati ab origine) dalle Camere di Commercio.
La questione, molto delicata, riguarda chi può vantare il diritto di visionare elenchi che indicano il beneficiario reale di società, enti e trust, ovviamente al di fuori delle autorità pubbliche e investigative - ...