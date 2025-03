Accesso al tax credit pubblicità: comunicazioni entro il 31 marzo

Sono numerose le scadenze che interessano il settore editoriale e che si concentrano al 31 marzo 2025.

Entro la fine del corrente mese scadono infatti i termini:

a) per la presentazione delle domande per i contributi diretti relativi al 2024 per le imprese editrici di periodici diffusi all’estero, per le associazioni dei consumatori e degli utenti e per l’editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti;

b) per l’invio della «Comunicazione per l’accesso» al credito d’imposta per gli investimenti...