Accise energia e gas, aliquota non domestica dalla data di ricezione della dichiarazione del cliente

La circolare 32/D/2025 di agenzia delle Dogane e monopoli (Adm) chiarisce le novità introdotte dal Dlgs 43/2025 sulle accise relative a gas naturale ed energia elettrica: la precedente distinzione tra «usi civili» e «usi industriali» viene sostituita dalla dicotomia «usi domestici» e «usi non domestici»; viene introdotta una disciplina puntuale per gli «usi promiscui» con obbligo di documentazione tecnica e percentuali di ripartizione; il sistema di adempimenti passa da una dichiarazione annuale ...

