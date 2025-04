Acconti Irpef per il 2025, la modifica del Dl 55

Con la pubblicazione del Dl 55/2025 viene modificata la norma contenuta all’interno dell’articolo 1, comma 4, del Dlgs 126/2023 che aveva causato problemi nella determinazione degli acconti Irpef per taluni contribuenti e riferiti all’anno 2025.

Le norme

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 94 del 23 aprile 2025, il Dl 55 del 23 aprile 2025, entrato in vigore il 24 aprile 2025, che contiene la sola norma in materia di acconti Irpef dovuti per l’anno 2025.

È necessario fare presente che in tema di...