Accordi di ristrutturazione, l’omologa forzosa libera i coobbligati solidali
La Corte d’Appello di Brescia applica l’articolo 1239 del Codice civile: remissione del debito. L’ente pubblico che dissente va comunque considerato creditore assenziente
Tuttora incerta è la sorte di fideiussori e coobbligati solidali di una società sottoposta ad accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, nel caso in cui il creditore pubblico sia assoggettato a omologa forzosa ai sensi dell’articolo 63 del Codice della crisi d’impresa.
La giurisprudenza di merito si domanda se la soluzione di imporre forzatamente...