Accordi di ristrutturazione, l’omologa forzosa libera i coobbligati solidali

Tuttora incerta è la sorte di fideiussori e coobbligati solidali di una società sottoposta ad accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, nel caso in cui il creditore pubblico sia assoggettato a omologa forzosa ai sensi dell’articolo 63 del Codice della crisi d’impresa.

La giurisprudenza di merito si domanda se la soluzione di imporre forzatamente...