Acquisizioni societarie, riporto delle perdite legato al cambio attività
Non è applicabile la clausola antielusiva dell’articolo 37-bis
Nel caso di acquisizione societaria si può contestare che l’unica finalità sia stata quella dell’utilizzo delle perdite della realtà acquisita se sono integrate le condizioni del trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite e sia modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. In sostanza si deve applicare l’articolo 84, comma 3, del Tuir...