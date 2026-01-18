Addetti con disabilità, prospetto da aggiornare in caso di variazioni
Ultime due settimane per la denuncia annuale del collocamento obbligatorio: entro il 31 gennaio i datori devono trasmettere al ministero del Lavoro, con il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia autonoma di appartenenza, il prospetto informativo sulla copertura dei posti riservati ai lavoratori con disabilità.
Dal prospetto devono risultare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti...