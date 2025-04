Addizionale all’Irpef, per gli scaglioni possibile un’altra conferma tacita

Entro il 15 aprile i Comuni devono approvare le aliquote per l’addizionale comunale all’Irpef. Dal 2025 gli scaglioni di reddito sono stati ridotti definitivamente a tre, ma per l’addizionale comunale il legislatore ha replicato il regime previsto per il 2024, dando la possibilità ai Comuni di mantenere una differenziazione su quattro scaglioni, ma solo per un triennio.

La legge di Bilancio 2025 (207/2024) offre tre possibilità, da esercitare entro il 15 aprile.

Il comma 750 prevede che i Comuni per...