ApprofondimentoImposte

Adempimento collaborativo e Tcf, le novità 2026 per rafforzare la trasparenza fiscale

di Giulia Amici e Lorenzo Lodoli

N. 2

Settimana Fiscale

Il regime di adempimento collaborativo, introdotto nel 2015 e rafforzato dalla delega fiscale del 2023, si presenta nel 2026 con rilevanti novità. La riduzione della soglia di accesso a 500 milioni di euro e la disciplina transitoria sulla certificazione del Tax control framework, introdotta con il Dlgs 192/2025, ne ampliano l’ambito applicativo e ne potenziano gli effetti premiali, confermando il ruolo centrale del Tcf nella gestione del rischio fiscale e nella collaborazione con l’Amministrazione finanziaria.

Il regime di adempimento collaborativo (o cooperative compliance) permette di instaurare un dialogo tra Amministrazione finanziaria e contribuente, al fine di rafforzare la certezza del diritto e il legittimo affidamento.

L’istituto, presente nell’ordinamento italiano dal 2015 con il Dlgs 128, ha subìto con la delega fiscale del 2023 una spinta accelerativa, volta a potenziarne la struttura e gli effetti, posto che ormai un sistema fiscale può essere tanto più “attraente” per gli investitori quanto...

Settimana Fiscale

Argomenti

I punti chiave

  1. Il contesto di riferimento del regime di adempimento collaborativo
  2. Le novità previste per il 2026
  3. Il Tcf quale strumento fondamentale per la leale collaborazione

Correlati

La guida “Errori contabili” di Fabio Avenale e Luca Nobile

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale