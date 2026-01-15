Adempimento collaborativo e Tcf, le novità 2026 per rafforzare la trasparenza fiscale

Il regime di adempimento collaborativo, introdotto nel 2015 e rafforzato dalla delega fiscale del 2023, si presenta nel 2026 con rilevanti novità. La riduzione della soglia di accesso a 500 milioni di euro e la disciplina transitoria sulla certificazione del Tax control framework, introdotta con il Dlgs 192/2025, ne ampliano l’ambito applicativo e ne potenziano gli effetti premiali, confermando il ruolo centrale del Tcf nella gestione del rischio fiscale e nella collaborazione con l’Amministrazione finanziaria.