Affitti brevi, l’opzione in dichiarazione blinda il 21%
La scelta dell’immobile con aliquota più bassa andrà effettuata in 730 o Redditi
La tassazione del 21% su un immobile destinato a locazione breve a scelta del contribuente resterà solo non è locato attraverso gli intermediari telematici. L’articolo 7 del Ddl di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina delle locazioni brevi prevedendo nuove regole per l’applicazione dell’aliquota di imposta.
L’articolo 4 del Dl 50/2017 prevede la possibilità di applicare alle locazioni brevi il regime della cedolare secca; cioè, anziché far concorrere il reddito derivante dalla locazione alla ...