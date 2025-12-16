Affitti brevi, sì ai limiti imposti dai Comuni
I giudici della Corte Costituzionale danno via libera alla legge della Toscana e ad altre norme simili
«La destinazione di un immobile residenziale a locazione turistica non può essere considerata elemento essenziale del diritto di proprietà». È il passaggio lapidario della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2025, pronunciata ieri per respingere le questioni di legittimità sollevate dal Governo sulla legge della Toscana, che spiega più di ogni altro l’idea dei giudici: l’affitto breve può essere limitato da Regioni e Comuni, attraverso strumenti come quelli introdotti a livello locale dal ...