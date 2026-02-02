Affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, dubbio il pagamento in un’unica soluzione

La domanda L’articolo 14 del Dlgs 192/2024 prevede l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta con imposta sostitutiva del 10%, da versare in quattro rate annuali. Si chiede se, in caso di imminente cessazione o liquidazione della società, sia possibile anticipare il pagamento delle rate successive alla prima per estinguere integralmente l’imposta sostitutiva. In alternativa, si domanda quale sia il trattamento delle rate non ancora scadute in caso di estinzione della società (obbligo di versamento integrale, decadenza dal beneficio o estinzione dell’obbligazione).

A. A. - Brescia

L’articolo 14 del Dlgs 192/2024 ha previsto la possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10% che deve essere versata obbligatoriamente in...