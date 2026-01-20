Agenzie di pratiche auto, soggetto a Iva il riddebito delle spese mediche al cliente

La domanda Un'agenzia di pratiche auto riceve dal medico una fattura cumulativa recante tutte le visite mediche effettuate per il rinnovo delle patenti dei clienti dell'agenzia nel corso di una data giornata. Nella fattura di cortesia viene allegato il dettaglio dei nominativi dei clienti. L'agenzia addebita il costo della visita medica al cliente finale, emettendo fattura o scontrino. La voce del riaddebito della visita medica come deve essere fatturato da parte dell’agenzia? Esente Iva, trattandosi di prestazione sanitaria, oppure con Iva 22%, con aggravio quindi per il paziente/cliente, oppure ancora fuori campo Iva ex articolo 15? La spesa medica così documentata è detraibile nel 730 del cliente - oppure è detraibile solo se emessa direttamente dal medico?

R. B.- Milano

Nel caso descritto, si ritiene che il riaddebito debba essere assoggettato ad Iva. L’esenzione Iva per le prestazioni mediche, prevista dall'articolo 10, numero 18, del Dpr 633 del 1972, richiede congiuntamente che il servizio sia finalizzato alla diagnosi, cura o tutela della salute (requisito oggettivo) e che la prestazione sia resa da soggetti abilitati ed esercenti professioni sanitarie (requisito soggettivo). A questo riguardo, nel caso di prestazioni mediche rese da una società di servizi nell...