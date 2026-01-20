Agenzie di pratiche auto, soggetto a Iva il riddebito delle spese mediche al cliente
Se il medico emette una fattura cumulativa all’agenzia il singolo cliente non può detrarre questa spesa in dichiarazione
Nel caso descritto, si ritiene che il riaddebito debba essere assoggettato ad Iva. L’esenzione Iva per le prestazioni mediche, prevista dall'articolo 10, numero 18, del Dpr 633 del 1972, richiede congiuntamente che il servizio sia finalizzato alla diagnosi, cura o tutela della salute (requisito oggettivo) e che la prestazione sia resa da soggetti abilitati ed esercenti professioni sanitarie (requisito soggettivo). A questo riguardo, nel caso di prestazioni mediche rese da una società di servizi nell...