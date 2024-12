Agevolazione prima casa agli eredi anche con dichiarazione integrativa

È possibile richiedere l’agevolazione “prima casa”, in relazione a una successione ereditaria, anche presentando una dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva di una precedente dichiarazione di successione che non contenesse la menzione dell’abitazione per la quale il beneficio fiscale viene richiesto o che non contenesse le dichiarazioni prescritte dalla legge per l’avvalimento dell’agevolazione. Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024, che ...

