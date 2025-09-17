Agevolazioni fiscali e contributive anche per i bagnini ma solo se c’è attività sportiva
Rientra nel perimetro l’attività svolta in occasione di una manifestazione agonistica o didattica
Sì alle agevolazioni fiscali e previdenziali del lavoro sportivo per l’attività di bagnino ma entro precisi limiti. Con una Faq, pubblicata sul sito istituzionale, il dipartimento per lo Sport interviene a fornire chiarimenti sul perimetro applicativo della disciplina dei lavoratori sportivi. Vale a dire quella introdotta dalla riforma dello sport allo scopo di delineare chi rientra tra i lavoratori sportivi, prevedendo solo per i soggetti ricompresi nel novero specifiche misure di vantaggio. Ci ...
Correlati
Altri provvedimenti