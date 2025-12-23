Aggiornate le tabelle Aci: costi chilometrici in aumento per i modelli fuori produzione
In calo le ibride a benzina ancora in produzione. Tariffe valide per i valori 2026 delle vetture in fringe benefit ai dipendenti
Le tabelle Aci 2026, pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» 297 del 23 dicembre, evidenziano una diminuzione del costo chilometrico dei veicoli attualmente in produzione, mentre aumenta quello dei modelli fuori produzione a gasolio ed elettrificati (elettrici e plug-in). In particolare, per questi ultimi, i costi chilometrici registrano incrementi rispettivamente dello 0,8% e dell’1,7 per cento.
L’aumento è dovuto principalmente all’adeguamento del costo lordo delle tariffe medie delle ricariche elettriche...
